افغانستان میں پنپتی دہشتگردی اور منشیات کی اسمگلنگ خطے کیلئے چیلنج 

ہلاک افغان اسمگلرزسے25 کلومنشیات بھی برآمدکرلی گئی

ویب ڈیسک April 19, 2026
افغانستان میں جرائم پیشہ عناصر نے پڑوسی ممالک کی سماجی اورمعاشی سلامتی کو داؤ پرلگا دیا ہے۔ 

 کرغزستان کے معروف جریدہ"دی ٹائمز آف سینٹرل ایشیا"کےمطابق تاجک سیکیورٹی اہلکاروں نےافغانستان سےتاجکستان سرحدپار کرنےوالے2 افغان منشیات اسمگلرزکو ہلاک کردیا۔

تاجک سیکیورٹی حکام کےمطابق افغان منشیات اسمگلروں نے سرحد عبورکرنےکی کوشش کی تھی۔

تاجکستان کےضلع فرخورمیں اسمگلرز کیخلاف کارروائی کےدوران ہلاک افغان اسمگلرزسے25 کلومنشیات بھی برآمدکرلی گئی، وسطی ایشیائی ممالک افغانستان کی غیرمستحکم عسکری، سیاسی اور معاشی صورتحال کو پہلےہی خطے کیلئےتشویشناک قراردےچکےہیں۔

ماہرین کے مطابق پڑوسی ممالک میں افغان جرائم پیشہ عناصرکی مسلسل دراندازی اس بات کاثبوت ہےکہ طالبان رجیم ان مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ہے۔
