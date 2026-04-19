اسلام آباد اور راولپنڈی کی جامعات میں کلاسز آن لائن ہوں گی، امتحانات ملتوی

امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا

ویب ڈیسک April 19, 2026
راولپنڈی/ اسلام آباد:

سیکیورٹی اور انتظامی صورتحال کے پیشِ نظر جڑواں شہروں کی مختلف جامعات نے تدریسی و انتظامی سرگرمیوں میں اہم تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی، جبکہ 20 اور 21 اپریل کو ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔

یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر تدریسی عملے کے لیے پیر سے جمعرات تک چار روزہ ورکنگ ویک نافذ کر دیا ہے، جبکہ 50 فیصد ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ یہ پالیسی 20 سے 30 اپریل تک نافذ رہے گی۔

دوسری جانب راولپنڈی کی بارانی یونیورسٹی نے 18 سے 26 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مرکزی کیمپس کو ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

اسی طرح راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے تمام شیڈول امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔

یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ غیر یقینی صورتحال میں طلبہ کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جبکہ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق یہ اقدامات خطے میں جاری ایران اور امریکا کے معاملات کے تناظر میں ممکنہ صورتحال کے پیشِ نظر کیے گئے ہیں۔
