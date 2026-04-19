کراچی: خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج

ویب ڈیسک April 19, 2026
facebook whatsup

کراچی میں خواجہ سرا پر تشدد اور اغوا کا مقدمہ تھانہ اقبال مارکیٹ میں درج  کرلیا گیا ہے جب کہ ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔

خواجہ سرا نور حرا کا کہنا ہے کہ 13 اپریل کو اورنگی ٹاؤن میں فنکشن سے واپسی پر گاڑی روک کر اغوا کیا گیا، ملزمان نے زیادتی کی اور پھر صدرکے علاقے میں چھوڑ گئے۔

نور حرا کے مطابق تشدد سے آنکھ اور جسم پر گہرے زخم آئے۔

ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی کے مطابق ملزمان نے خواجہ سرا کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

طارق الٰہی نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے ملزم سے اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کرلی گئی ہے، ایف آئی آر میں متعدد ملزمان کے نام شامل ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو