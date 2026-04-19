کراچی: اسٹریٹ کرائم کی ایک اور واردات، شہری موٹر سائیکل اور نقدی سے محروم، ویڈیو سامنے آگئی

ویب ڈیسک April 19, 2026
کراچی کے علاقے پی آئی بی تھانے کی حدود میں اسٹریٹ کرائم کی واردات پیش آئی، گزشتہ شب ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرِ عام پر آگئی۔

فوٹیج کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار تین ملزمان نے ایک شہری کا تعاقب کیا اور اسے روک کر اسلحے کے زور پر نئی موٹر سائیکل اور نقد رقم چھین لی۔

واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے، جبکہ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہونے کے باوجود تاحال ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔

شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی؛ شہر میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی

Express News

ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری

Express News

بشریٰ بی بی کی آنکھ کے آپریشن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

