کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کا دعویٰ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، سعدیہ جاوید

جماعت اسلامی نو ٹاؤنز میں اپنی کارکردگی پر توجہ دے، ترجمان سندھ حکومت

ویب ڈیسک April 19, 2026
ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کے الزامات کو مسترد کردیا۔

رہنما پیپلز پارٹی سعدیہ جاوید نے اپنے بیان میں کہا کہ منعم ظفر کی میڈیا ٹاک سراسر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے پر مبنی ہے، کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کا دعویٰ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، جماعت اسلامی نو ٹاؤنز میں اپنی کارکردگی پر توجہ دے۔

 سعدیہ جاوید نے کہا کہ آپ کے ٹاؤنز میں کرپشن ہو رہی ہے جس کا جواب جماعت اسلامی کو دینا ہوگا، منعم ظفر کے دورِ نظامت میں جماعت اسلامی پر کرپشن کے الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، میئر کراچی نے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینوں کی نااہلی کو بے نقاب کردیا ہے۔

ترجمان سندھ حکومت کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں ایمانداری کا ڈھونگ رچانے والی جماعت اب خود کٹہرے میں ہے، سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کے کاموں سے جماعت اسلامی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیاری سمیت کراچی کے تمام علاقوں میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی واضح ہے۔

سعدیہ جاوید نے کہا کہ جھوٹے الزامات لگا کر سیاسی قد بڑھانے کی کوششیں اب کامیاب نہیں ہوں گی، منعم ظفر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جماعت اسلامی کو عوام کی فکر ہے تو گمراہ کن بیانات کا سلسلہ بند کرے، جیالا میئر کراچی کی خدمت جاری رکھے گا اور نام نہاد ایمانداری کا چورن بند ہوگا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا

Express News

کراچی؛ شہر میں دندناتے ہوئے واٹر ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی

Express News

ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری

Express News

بشریٰ بی بی کی آنکھ کے آپریشن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

Express News

ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی

