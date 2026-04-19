کیف میں سُپر مارکیٹ کے اندر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، حملہ آور مارا گیا

ابتدائی تحقیقات میں حملے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی

ویب ڈیسک April 19, 2026
یوکرینی دارالحکومت میں ایک سپرمارکیٹ کے اندر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آور پولیس کی جوابی کارروائی میں مارا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے اچانک سپرمارکیٹ میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس سے موقع پر ہی متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمرجنسی سروسز فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔

پولیس کے مطابق سکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو گھیر کر جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

ابتدائی تحقیقات میں حملے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی، تاہم حکام مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔

یاد رہے کہ یوکرین اس وقت جنگی حالات سے گزر رہا ہے، جس کے باعث سکیورٹی خدشات پہلے ہی موجود ہیں۔
