اس وقت حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، سعد رفیق

مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں نام مختلف ضرور ہیں مگر سب ایک فرد کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈویلپمنٹ پروگرام پر ان کے شکر گزار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت بننے پر انہیں کچھ تحفظات تھے جس کے باعث وہ ٹیم کا حصہ نہیں بنے، تاہم شہباز شریف کی محنت قابلِ ستائش ہے جنہوں نے دن رات ایک کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اور سیاسی و عسکری قیادت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اگرچہ بعد میں آئی ایم ایف پروگرام اور مہنگائی جیسے چیلنجز بھی سامنے آئے جبکہ سیلاب جیسی آفات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، تاہم پاکستان کی افواج اور فضائیہ نے بھرپور جواب دے کر اپنی صلاحیتیں دنیا پر واضح کیں۔
خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر ابھر رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ شہباز شریف اور دیگر قیادت عالمی تنازعات میں کردار ادا کریں۔
انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں ہونے والے مظالم نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے اور یہ حالات ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بن رہے ہیں جبکہ ایران کی مزاحمت کو بھی سراہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر بڑی طاقتیں جیسے چین اور روس بھی اس عمل کا حصہ ہیں اور امید ہے کہ خطے میں امن قائم ہوگا جبکہ مسلم دنیا اب بیدار ہو رہی ہے۔