حیدرآباد واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر اہم پیشرفت، وزیراعلیٰ سندھ کی فوری ہدایات

سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد کے پانی منصوبے سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبائی وزراء، اعلیٰ حکام اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اجلاس میں جام خان شورو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین پی اینڈ ڈی نجم شاہ، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں 6 ایم جی ڈی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو صاف پانی کی بہتر فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
منصوبے کے لیے گوٹھ مصری شیخ میں تقریباً 25 ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں سے 22 ایکڑ اے ون کیٹیگری کے تحت فوری استعمال کے لیے موزوں قرار دی گئی ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے منصوبے پر فوری عملدرآمد کی ہدایت دیتے ہوئے 22 ایکڑ زمین کی منظوری دے دی اور کہا کہ عوام کو صاف اور صحت مند پینے کا پانی فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے تمام قانونی اور انتظامی کارروائیاں تیزی سے مکمل کرنے اور منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس منصوبے سے قاسم آباد اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی جبکہ پانی صاف کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ منصوبہ عوامی صحت، بہتر معیارِ زندگی اور پائیدار شہری ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے اور اس کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔