لاہور: گھریلو ملازمہ اور اس کےبھائی پر پولیس کا مبینہ تشدد، تھانے کا پورا عملہ معطل

لاہورکے تھانہ ڈیفنس اے میں گھریلو ملازمہ اوراس کےبھائی پر پولیس کی جانب سے مبینہ تشدد کیا گیا جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔
پولیس کے مطابق 16 اپریل کو مالک نے بچی پر چوری کا الزام لگایا اور انگوٹھی چوری کے الزام پر ملازمہ کو حراست میں لیا تھا۔
دوسری جانب متاثرہ فیملی نے بتایا کہ بچی سے ملنے گئے تو بیٹے اورشوہر کو بھی تھانے میں تشدد کانشانہ بنایا گیا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز نے شہری پرتشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈیفنس اے تھانے کا پوراعملہ معطل کردیا جبکہ متعلقہ ایس ڈی پی او کو بھی شوکازجاری کیا گیا ہے۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ایس پی کینٹ کو واقعے کی انکوائری سونپ دی گئی ہے۔
ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ پولیس کو شہریوں سےبدسلوکی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں ہے۔