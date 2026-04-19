لاہور: گھریلو ملازمہ اور اس کےبھائی پر پولیس کا مبینہ تشدد، تھانے کا پورا عملہ معطل

ویب ڈیسک April 19, 2026
لاہورکے تھانہ ڈیفنس اے میں گھریلو ملازمہ اوراس کےبھائی پر پولیس کی جانب سے مبینہ تشدد کیا گیا جس کی ویڈیوز  بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔

پولیس کے مطابق 16 اپریل کو مالک نے بچی پر چوری کا الزام لگایا اور انگوٹھی چوری کے الزام پر ملازمہ کو حراست میں لیا تھا۔

دوسری جانب متاثرہ فیملی نے بتایا کہ بچی سے ملنے گئے تو بیٹے اورشوہر کو بھی تھانے میں تشدد کانشانہ بنایا گیا۔

ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز نے شہری پرتشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈیفنس اے تھانے کا پوراعملہ معطل کردیا جبکہ متعلقہ ایس ڈی پی او کو بھی شوکازجاری کیا گیا ہے۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ایس پی کینٹ کو واقعے کی انکوائری سونپ دی گئی ہے۔

ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ پولیس کو شہریوں سےبدسلوکی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں ہے۔

 
