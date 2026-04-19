نشتر کالونی میں بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انٹری، 2 افراد کو قتل کرنے کی کوشش 

نشتر کالونی پولیس نے 15 کال پر کارروائی کرتے ہوئے قتل کرنے کی کوشش میں 4 افراد کو گرفتار کرلیا۔
نشتر کالونی پولیس کو اقدام قتل کے متعلق 15 کال موصول ہوئی تھی، 3 روز قبل گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کا جھگڑا ہوا جس کا ملزمان کو رنج تھا۔ گذشتہ رات 1 فریقین نے دوسرے فریقین کے گھر چھری، ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کیا۔
حملے کے نتیجے میں 1 شخص چھری کے وار سے جبکہ دوسرا سر میں ڈنڈا لگنے سے زخمی ہوا۔ زخمیوں میں 2 بھائی پرویز اور جوویز شامل ہیں جن کا علاج معالجہ جاری ہے۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق گرفتار ملزمان میں اکبر، فیض، حنیف اور عدنان شامل ہیں جن کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔