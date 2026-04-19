دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

ملزم کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، پولیس

احتشام خان April 19, 2026
فوٹو: اسکرین گریب

شادی کی تقریب میں آتش بازی پر پولیس نے دولھے کو حوالات کی سیر کروا دی اور شادی کی خوشیاں خوف میں بدل گئیں۔

پولیس کے مطابق تھانہ بھانہ ماڑی کی حدود میں شادی کے دوران بے تحاشہ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والے دولھے کو گرفتار کر لیا ہے، جو کوٹلہ محسن خان کا رہائشی ہے۔

پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم اپنی ہی شادی کی تقریب میں اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے فائرنگ اور آتش بازی میں مصروف تھا، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور قریبی گھروں میں موجود خواتین، بچوں اور بزرگوں نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا۔

عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ چند لمحوں کی خوشی نے ایک بڑے سانحے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا کیونکہ ایسی فائرنگ اکثر قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے تاہم پولیس نے بروقت کارروائی کرکے ملزم کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا تھا کہ پشاور میں ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی جبکہ شہریوں نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے خطرناک رجحانات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ خوشی کے مواقع کسی المیے میں نہ بدلیں۔

 
