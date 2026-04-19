برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کردی

بھارتی سیکریٹری خارجہ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں دو بھارتی جہازوں کے ساتھ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، رپورٹ

ویب ڈیسک April 19, 2026
ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا برطانوی جہاز پر بھی فائرنگ کی گئی ہے

برطانیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں فرانس کے ساتھ برطانوی جہاز بھی فائرنگ کی زد میں آنے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں آگئی۔

برطانوی نشریاتی ادارہ (بی بی سی) کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزارت دفاع اور محکمہ ٹرانسپورٹ نے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہفتے کو برطانوی بحری جہاز پر حملے کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔

برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (یو کے ایم ٹی او) کے مطابق ہفتے کو آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر اور ایک کارگو جہاز سمیت دو جہاز پر حملہ کیا گیا ہے لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ مذکورہ دونوں جہاز کس ملک کے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا تھا کہ ایران نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز پر حملے کا فیصلہ کیا تھا جو جنگ بندی کی مکمل خلاف ورزی ہے، اس فائرنگ میں فرانس کا بحری جہاز اور برطانوی جہاز متاثر ہوا ہے۔

قبل ازیں بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں دو بھارتی جہازوں کے ساتھ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔

 
