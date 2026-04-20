آنتوں میں موجود بیکٹیریا کا خطرناک بیماری کے لوٹنے سے تعلق کا انکشاف!

یہ تحقیق سائنسی جرنل سیل میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک April 20, 2026
ایک نئی تحقیق معلوم ہوا ہے کہ انسان کی آنتوں میں موجود بیکٹیریا سے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کیا جِلد کے کینسر کے علاج کے بعد اس بیماری کے دوبارہ ہونے کا کتنا خطرہ ہے۔

نیو یارک یونیورسٹی لینگون ہیلتھ نے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ماضی کے مطالعوں میں میلینوما سے متعلق معلوم ہوا ہے کہ 25 سے 40 فی صد مریضوں میں سرجری اور امیونوتھراپی کے بعد بیماری دوبارہ لوٹ آتی ہے۔

میلانوما جِلد کے کینسر کی ایک قسم ہے جو عموماً سورج کی شعاعوں کی زیادہ نمائش سے منسلک ہوتی ہے۔ اس کا علاج سرجری یا امیونوتھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو مدافعتی نظام کو کینسر کے خلیات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

یہ نئی تحقیق نیو یارک یونیورسٹی لینگون ہیلتھ اور اس کے پرلمٹر کینسر سینٹر کے محققین کی سربراہی میں کی گئی جو سائنسی جرنل سیل میں شائع ہوئی۔

تحقیق مین میں عالمی کلینیکل ٹرائل میں شامل 674 میلانوما مریضوں کے اسٹول کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔

محققین نے دریافت کیا کہ آنتوں میں موجود مخصوص بیکٹیریا کی مقدار میں فرق، کینسر کے دوبارہ ہونے کی پیش گوئی 94 فی صد تک درستگی کے ساتھ کر سکتا ہے۔
