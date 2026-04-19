وفاقی حکومت نے پیر کو ریڈ زون میں واقع دفاتر میں ورک فرام کا اعلان کیا ہے اور اہم فیصلے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ہے۔
کابینہ ڈویژن سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ ریڈ زون میں واقع تمام وزارتوں، ڈویژنز اور دیگر وفاقی حکومت کے دفاتر میں 20 اپریل کو گھر سے کام کیا جائے گا۔
نوٹیفکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام افسران اور عملہ اسٹیشن پر موجود رہیں اور ضرورت پڑنے پر فوری دفتر طلبی کے لیے تیار رہیں۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ سرکاری امور جاری رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔
ترجمان اسلام آباد پولیس کے بیان کے مطابق 20 اپریل 2026 سے تاحکم ثانی پولیس خدمت مرکز ایف 6، پولیس خدمت مرکز گلبرگ گرین اور کیس کیڈ ڈپلومیٹک انکلیو میں لائسنسنگ کے متعلقہ سہولیات بدستور جاری رہیں گی جبکہ فیض آباد ٹریفک ہیڈ کوارٹرز سمیت دیگر پولیس خدمت مراکز میں لائسنسنگ کے متعلق سرگرمیاں معطل رہیں گی۔
انہوں نے شہریوں سے گزارش کی کہ وہ لائسنسنگ کے متعلق سہولیات کے لئے ایڈوائزری پرعمل درآمد کریں اور مزید معلومات کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا وٹس ایپ چینل فالو کریں یا اسلام آباد پولیس کے سوشل میڈیا پیجز اورآئی ٹی پی FM 92.4 سنتے رہیں۔