بھارتی ریاست تامل ناڈو میں آتشبازی کی فیکٹری میں دھماکے سے 16افراد ہلاک ہوگئے۔
بھارتی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا، دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی،حکام نے تحقیقات شروع کردیں۔
یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی بھارتی ریاست گجرات میں آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکے سے 18افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوگئے تھے۔
رپورٹ کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں فیکٹری کی عمارت گر گئی اور فیکٹری میں کام کرنے والے کئی ملازمین ملبے تلے دب گئے۔
فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے تصدیق کرتے ہوئے کہاکہ اب تک، جائے وقوع سے 8 لاشیں برآمد کی گئی ہیں جبکہ اندر پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔