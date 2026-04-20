افغان نائب وزیر اعظم کا نام عالمی پابندیوں کی فہرست میں شامل

افغان رہنماؤں کےاثاثےمنجمد کرنےکےعلاوہ سفری اوراسلحہ کی خریداری کی پابندیاں عائدہیں

ویب ڈیسک April 20, 2026
طالبان رجیم پرعالمی برداری کااعتمادمکمل طورپر ختم ہوگیا ہے۔

امریکی تحقیقاتی ادارےمڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کےمطابق طالبان رجیم کے تقریباً 55 ارکان اورعہدیداروں کےالقاعدہ سےاب بھی بلاواسطہ اوربالواسطہ تعلقات قائم ہیں۔

افغان میڈیا افغانستان انٹرنیشنل کےمطابق طالبان کی33رکنی کابینہ میں سے13سے14ارکان اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔

افغان عبوری وزیراعظم ملامحمدحسن اخونداورنائب وزریراعظم کےنام عالمی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں، افغان عبوری وزیرداخلہ سراج الدین حقانی،وزیرخارجہ امیرخان متقی اوردیگرکئی وزراء بھی فہرست کاحصہ ہیں۔

افغان رہنماؤں کےاثاثےمنجمد کرنےکےعلاوہ سفری اوراسلحہ کی خریداری کی پابندیاں عائد ہیں، پابندیوں کی موجودہ فہرست میں طالبان سےوابستہ مجموعی طور پر 135 افراد اور 5 اداروں کے نام بھی شامل ہیں۔
متعلقہ

Express News

برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کردی

Express News

اسرائیل، یونان اور قبرص نے مسلم ممالک کیخلاف اتحاد بنا لیا ہے، ترک وزیر خارجہ

Express News

ایران نے جنگ بندی کے دوران میزائل، ڈرون صلاحیتوں کو مضبوط کیا ، جنرل موسوی

Express News

یمنی حوثیوں نے ریڈ سی میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی

Express News

کسی پرحملے کا ارادہ نہیں، صرف اپنے دفاع کا قانونی حق استعمال کررہے ہیں، ایرانی صدر

Express News

کیف میں سُپر مارکیٹ کے اندر فائرنگ، 6 افراد ہلاک، حملہ آور مارا گیا

