لاہور میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی، کولنگ کا عمل جاری

صوبائی وزیر توانائی بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے، فائر بریگیڈ کی اضافی گاڑیاں طلب کرنے کا حکم

ویب ڈیسک April 20, 2026
لاہور کے علاقے ہنجروال کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی جسے بجھانے کیلئے آپریشن جاری ہے۔

ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اور کولنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں موجود کیمیکلز کے باعث آگ کی شدت زیادہ ہے۔

صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر نے ریسکیو 1122 اور پولیس کو ہنگامی بنیادوں پر مؤثر کارروائی کی ہدایت جاری کی جبکہ فائر بریگیڈ کی اضافی گاڑیاں بھی طلب کرنے کا حکم دیا۔

صوبائی وزیر توانائی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ان کے مطابق ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو ادارے مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کی اصل وجوہات کا تعین انکوائری رپورٹ کے بعد کیا جائے گا۔
