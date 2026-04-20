خاتون پولیس کانسٹبل ملک ناز کی شہادت، بہادری کی نئی مثال قائم

شہید خاتون کانسٹبل کے شوہر لیویز سپاہی شہید عبدل غنی بھی 2011 میں دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں

ویب ڈیسک April 20, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پہلی خاتون شہید پولیس کانسٹبل ملک ناز نے بہادری کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ شہید خاتون کانسٹبل کے شوہر لیویز سپاہی شہید عبدل غنی بھی 2011 میں دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔

شہید کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں شامل ہیں۔ کانسٹبل ملک ناز کی فورس میں تعیناتی اپریل 2013 میں شہید کوٹے پر عمل میں آئی تھی۔

وزیراعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ شہید خاتون کانسٹبل نے اپنے شوہر کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔

حکومت شہید کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مکمل سرپرستی کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والا ہر بہادر ہمارا فخر ہے، جبکہ شہداء کے خاندانوں کی کفالت اور نگہداشت ریاست کی ذمہ داری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کی صاحبزادی مبینہ طور پرنامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سےجاں بحق

Express News

پاکستان خطے میں امن کیلئے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو

Express News

عمران خان کو پیغام دیدیا قوم اسٹریٹ موومنٹ کیلیے تیار ہے مردان جلسہ اسکا ثبوت ہے، سہیل آفریدی

Express News

ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

Express News

20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو