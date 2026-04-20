واہگہ بارڈر پر نعرے لگاکر شہریوں کا جوش و جذبہ بڑھانے والے محمد شفیق انتقال کرگئے

محمد شفیق 2002 سے باقاعدگی کے ساتھ واہگہ بارڈر پریڈ میں شریک ہوتے تھے

آصف محمود April 20, 2026
واہگہ بارڈر پر ہر شام پریڈ کے دوران نعرے لگا کر شہریوں کا جوش و جذبہ بڑھانے والے محمد شفیق انتقال کرگئے۔

ذرائع کے مطابق محمد شفیق طویل عرصے سے جگر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ چند روز سے ایک نجی اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھے، ان کی حالت کچھ عرصہ سے تشویشناک تھی۔

محمد شفیق 2002 سے باقاعدگی کے ساتھ واہگہ بارڈر پریڈ میں شریک ہوتے تھے۔ وہ نہ صرف بلند آواز میں نعرے لگا کر حاضرین کا جوش بڑھاتے بلکہ اپنی منفرد انداز اور ولولہ انگیز موجودگی سے ماحول کو گرما دیتے تھے جس کے باعث وہ پریڈ کا ایک پہچانا جانے والا چہرہ بن چکے تھے۔

وہ واہگہ بارڈر کے قریب ’جلو موڑ‘ کے علاقے میں ایک بیکری میں ملازمت کرتے تھے اور روزانہ کام کے بعد پریڈ میں شرکت کو اپنی معمول کی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔

محمد شفیق کی میت آج صبح ان کے آبائی گاؤں جلالپور جٹاں، ضلع گجرات روانہ کر دی گئی، جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔ ان کے انتقال پر علاقے میں افسوس کی فضا ہے جبکہ واہگہ بارڈر آنے والے شہریوں کی بڑی تعداد بھی انہیں یاد کر رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کی صاحبزادی مبینہ طور پرنامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سےجاں بحق

Express News

پاکستان خطے میں امن کیلئے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو

Express News

عمران خان کو پیغام دیدیا قوم اسٹریٹ موومنٹ کیلیے تیار ہے مردان جلسہ اسکا ثبوت ہے، سہیل آفریدی

Express News

ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

Express News

20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

