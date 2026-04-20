پروٹوکول کےنام پر لاکھوں کی ادائیگی، زمبابوے کےراستےجنوبی افریقہ جانے کی کوشش ناکام، 2 مسافر ڈی پورٹ

ویب ڈیسک April 20, 2026
پروٹوکول کے لیے بھاری رقم ادا کر کے زمبابوے کے راستے جنوبی افریقہ داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو مسافروں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا، انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔

ذرائع کے مطابق شوال ندیم اور توقیر حسین نے ایئرپورٹ پر خصوصی پروٹوکول کے لیے ایک لاکھ 90 ہزار روپے سید ہارون کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے،ایئرپورٹ پر ایک شخص نے دونوں مسافروں کو غیر معمولی پروٹوکول کے تحت امیگریشن سے کلیئر کروایا۔

کلیئرنس کے بعد مسافر ادیس ابابا کے راستے ہرارے پہنچے جہاں امیگریشن حکام نے انہیں مشکوک قرار دے کر کراچی ڈی پورٹ کر دیا۔

تحقیقات کے مطابق ملزمان کو ویزوں کی سہولت سوازی لینڈ میں مقیم بلال معاذ نے فراہم کی جبکہ پروٹوکول دینے والے شخص کی شناخت کے لیے ایئرپورٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی پورٹ ہونے والے ملزمان سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کی صاحبزادی مبینہ طور پرنامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سےجاں بحق

Express News

پاکستان خطے میں امن کیلئے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو

Express News

عمران خان کو پیغام دیدیا قوم اسٹریٹ موومنٹ کیلیے تیار ہے مردان جلسہ اسکا ثبوت ہے، سہیل آفریدی

Express News

ایرانی کرنسی کی غیرقانونی خرید و فروخت پر ملزم گرفتار، ڈیڑھ ارب ایرانی ریال برآمد

Express News

20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل

