شرجیل میمن کی ٹنڈو الہیار اور حیدرآباد کے عوام کے لیے خوشخبری

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ٹنڈو الہیار اور حیدرآباد کے عوام کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دونوں شہروں کے درمیان پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز 22 اپریل سے کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ شکارپور اور سکھر کے بعد دوسرے مرحلے میں ٹنڈو الہیار اور حیدرآباد کے درمیان یہ سروس شروع کی جا رہی ہے۔
شرجیل انعام میمن کے مطابق اس منصوبے سے دونوں شہروں کے درمیان سفر کرنے والے شہریوں کو بڑی سہولت میسر آئے گی اور روزمرہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سندھ جدید ٹرانسپورٹ نظام کو مرحلہ وار صوبے کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دے رہی ہے اور جلد مزید شہروں میں بھی اس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔
سینئر وزیر کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس نہ صرف آرام دہ بلکہ محفوظ اور باوقار سفری سہولت فراہم کرے گی، انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت سندھ عوام کو معیاری، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔