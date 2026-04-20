لاہور میں کفایت شعاری مہم کی مبینہ خلاف ورزی

کفایت شعاری مہم کی مبینہ خلاف ورزی، میٹروپولیٹن کارپوریشن افسر کے کمرے کے لیے لاکھوں کا نیا سامان خرید لیا گیا

ویب ڈیسک April 20, 2026
کفایت شعاری مہم کی مبینہ خلاف ورزی، میٹروپولیٹن کارپوریشن افسر کے کمرے کے لیے لاکھوں کا نیا سامان خرید لیا گیا۔

ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ کی کفایت شعاری مہم کے باوجود میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایک ایم او آر نے اپنے دفتر کے کمرے کے لیے لاکھوں روپے مالیت کا نیا سامان خرید لیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کفایت شعاری پالیسی کے تحت نئے سامان کی خریداری پر پابندی عائد ہے، اس کے باوجود قیمتی اشیاء منگوائی گئیں،  خریدے گئے سامان میں مہنگے صوفے، آفس ٹیبل، کرسیاں اور چائے ٹیبل شامل ہیں جبکہ کمرے کی آرائش کے لیے سائیڈ لیمپ بھی خریدے گئے۔

ذرائع کے مطابق ماتحت عملہ اس قیمتی سامان کو دفتر میں منتقل کر رہا ہے، واقعے پر تاحال متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا ہے۔
