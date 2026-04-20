ایران کیساتھ معاہدے پر آج رات دستخط ہوجائیں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا، ٹرمپ کا دعویٰ

ویب ڈیسک April 20, 2026
فوکس بزنس کی خاتون رپورٹر ماریہ بارتیرومو نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انھیں بتایا کہ آج ایران کے ساتھ مذاکرات طے پاجائیں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق خاتوں صحافی ماریہ نے یہ دعویٰ فوکس بزنس پر اپنے مارننگ شو میں کیا۔

خاتون اینکر نے اپنے پروگرام کے آغاز میں صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز انھیں بتایا تھا کہ آج رات ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوسکتے ہیں۔

تاہم خاتون رپورٹر کے اس دعوے کی وائٹ ہاؤس یا خود صدر ٹرمپ کی جانب سے تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔

یاد رہے کہ 4 روز قبل بھی خاتون صحافی ماریہ بارتیرومو کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک جنگ ختم ہوچکی ہے اور ایران معاہدہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔

دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل نیویارک پوسٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ نائب صدر کی قیادت میں امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا۔

ادھر ایران نے اپنے جہاز پر امریکی حملے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان آنے سے انکار کردیا۔

تاہم صدر ٹرمپ کے امریکی وفد کے پاکستان روانگی کی تصدیق کے فوری بعد پاکستان کے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔

اس گفتگو کے بعد بھی تاحال ایران کی جانب سے امریکا کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان نہ آنے کے فیصلے کو واپس لینے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہییں آیا۔

ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے امریکی وفد کے پاکستان روانگی کے بیان کے بعد بھی ایرانی حکومت مذاکرات میں حصہ نہ لینے کے فیصلے پر قائم ہے۔

 البتہ پاکستان کی سفارتی کوششیں تاحال جاری ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کا دوسرا دور 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے ختم ہونے سے پہلے شروع ہوجائے۔

واضح رہے کہ پاکستان نے 11 اور 12 اپریل کو امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی تھی جو 1979 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔

 
