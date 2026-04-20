فوکس بزنس کی خاتون رپورٹر ماریہ بارتیرومو نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انھیں بتایا کہ آج ایران کے ساتھ مذاکرات طے پاجائیں گے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق خاتوں صحافی ماریہ نے یہ دعویٰ فوکس بزنس پر اپنے مارننگ شو میں کیا۔
خاتون اینکر نے اپنے پروگرام کے آغاز میں صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز انھیں بتایا تھا کہ آج رات ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوسکتے ہیں۔
تاہم خاتون رپورٹر کے اس دعوے کی وائٹ ہاؤس یا خود صدر ٹرمپ کی جانب سے تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
یاد رہے کہ 4 روز قبل بھی خاتون صحافی ماریہ بارتیرومو کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک جنگ ختم ہوچکی ہے اور ایران معاہدہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل نیویارک پوسٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ نائب صدر کی قیادت میں امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا۔
ادھر ایران نے اپنے جہاز پر امریکی حملے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان آنے سے انکار کردیا۔
تاہم صدر ٹرمپ کے امریکی وفد کے پاکستان روانگی کی تصدیق کے فوری بعد پاکستان کے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔
اس گفتگو کے بعد بھی تاحال ایران کی جانب سے امریکا کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان نہ آنے کے فیصلے کو واپس لینے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہییں آیا۔
ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے امریکی وفد کے پاکستان روانگی کے بیان کے بعد بھی ایرانی حکومت مذاکرات میں حصہ نہ لینے کے فیصلے پر قائم ہے۔
البتہ پاکستان کی سفارتی کوششیں تاحال جاری ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کا دوسرا دور 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے ختم ہونے سے پہلے شروع ہوجائے۔
واضح رہے کہ پاکستان نے 11 اور 12 اپریل کو امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی تھی جو 1979 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔