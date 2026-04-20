چین کے صدر شی جنپنگ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور مشرق وسطیٰ بالخصوص آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
چینی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے صدر شی جنپنگ نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک گفتگو میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو معمول کے مطابق جاری رکھنے پر زور دیا۔
چینی صدر شی جنپنگ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں بھی ہے۔ جس سے دنیا کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی سمیت تمام عسکری کارروائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس سے کشیدگی میں کمی کا امکان ہے۔
چینی صدر شی جنپنگ نے کہا کہ ان کا ملک مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی اور سیاسی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔