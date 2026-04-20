پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول اداکارہ رمشا خان کی شادی جہاں مداحوں کے لیے بڑی خبر بنی، وہیں اب ان کا ایک پرانا بیان بھی دوبارہ زیرِ بحث آ گیا ہے، جو حیران کن طور پر سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
حال ہی میں خوشحال خان اور رمشا خان نے نہایت سادہ اور نجی تقریب میں شادی کی، جس کی ابتدا میں باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ بعد ازاں اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں نمایاں تبدیلیاں کیں، سب کو اَن فالو کردیا اور صرف خوشحال خان کو فالو کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی جھلک شیئر کی۔
اس شادی کے بعد ایک اور چونکا دینے والی بات سامنے آئی جب رمشا کی سابق منیجر سمرہ مسلم نے انکشاف کیا کہ اداکارہ کچھ عرصے کے لیے شوبز سے دوری اختیار کر رہی ہیں۔ یہ خبر مداحوں کے لیے غیر متوقع تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا۔
ایک پرانے انٹرویو میں رمشا خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اداکاری اور گھریلو زندگی کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتیں۔ انہوں نے عائزہ خان اور حرا مانی جیسی اداکاراؤں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گھر اور کام دونوں کو کامیابی سے چلاتی ہیں، لیکن وہ خود ایسا نہیں کر پائیں گی۔ ان کے مطابق شادی کے بعد وہ گھر کو ترجیح دیں گی کیونکہ گھریلو زندگی بھی ایک مکمل وقتی ذمے داری ہے۔
اب جب ان کی شادی ہو چکی ہے اور شوبز سے بریک لینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو سوشل میڈیا صارفین ان کے اسی پرانے بیان کو یاد کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے ان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہر عورت کو اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق ہے، جبکہ کچھ نے اسے محبت میں بدلتے فیصلوں کی مثال قرار دیا۔