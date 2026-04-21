’یورپی یونین کی عمر تصدیقی ایپ صرف 2 منٹ میں ہیک ہو سکتی ہے‘

یہ دعویٰ مشہور میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کے سربراہ نے کیا

ویب ڈیسک April 21, 2026
مشہور میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی عمر تصدیق کرنے والی ایپ (جو بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے) ’دو منٹ‘ کے اندر ہیک کی جا سکتی ہے۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایج ویری فکیشن ایپ میں بنیادی طور پر ہیک ہونے کا نقص موجود ہے۔

انہوں نے کہا کہ یونین کے بیوروکریٹ پر ہنسنے میں جلدی نہ کریں۔ ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا جس سے وہ صارفین کی آزادی کو سلب کر سکیں اور یہ ’نقص‘ ان کو مل گیا ہے۔

یورپین کمیشن نے گزشتہ ہفتے ایک نئی عمر کی تصدیق کرنے والی ایپ کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ’آن لائن پلیٹ فارمز کو جوابدہ بنائے گی‘ اور تجارتی مفادات پر بچوں کی حفاظت کو ترجیح دے گی۔
