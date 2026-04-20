کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

الیکشن کمیشن نے کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز کی نئی اور حتمی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جاری کردیں

عامر فاروق April 21, 2026
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز کی نئی اور حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست (فارم-9) جاری کردی۔

تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی شہر کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز کو مجموعی طور پر 42 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے حلقہ بندیوں کے فارم 9 کے مطابق ملیر کنٹونمنٹ بورڈ، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ 10، 10 وارڈز کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے بورڈز ہیں۔

فیصل کینٹ کے 10 وارڈز میں پی آئی اے اسٹاف کالونی، ماڈل کالونی اور گلستانِ جوہر بلاک 18 جیسے گنجان آباد علاقے شامل ہیں جبکہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ڈی ایچ اے کے تمام فیزز، گزری اور دہلی کالونی کو 10 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی 10 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ذکریا گوٹھ، کینٹ بازار اور کے ای ایس سی سوسائٹی جیسے علاقے شامل ہیں۔

الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈز کی تعداد 5 ہے جن کی حدود صدر، لائنز ایریا اور عسکری کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔

اسی طرح کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ کو 5 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹے منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ صرف 2 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حتمی فہرستوں کے مطابق ہر وارڈ کی حدود میں شامل مردم شماری بلاکس اور آبادی کی تفصیلات بھی فراہم کردی گئی ہیں۔ ان فہرستوں کے اجرا سے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے انعقاد کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

Express News

ایران امریکا مذاکرات، ریڈ زون میں شہریوں کا داخلہ اور دفاتر بند رکھنے کا نوٹی فکیشن جاری

Express News

کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

Express News

دنیا میں امن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، ملک میں بھی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے، پی ٹی آئی

Express News

اسپیکر پنجاب اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا

Express News

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیرخارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر تبادلہ خیال

