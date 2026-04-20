الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز کی نئی اور حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست (فارم-9) جاری کردی۔
تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی شہر کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز کو مجموعی طور پر 42 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے حلقہ بندیوں کے فارم 9 کے مطابق ملیر کنٹونمنٹ بورڈ، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ 10، 10 وارڈز کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے بورڈز ہیں۔
فیصل کینٹ کے 10 وارڈز میں پی آئی اے اسٹاف کالونی، ماڈل کالونی اور گلستانِ جوہر بلاک 18 جیسے گنجان آباد علاقے شامل ہیں جبکہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ڈی ایچ اے کے تمام فیزز، گزری اور دہلی کالونی کو 10 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی 10 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ذکریا گوٹھ، کینٹ بازار اور کے ای ایس سی سوسائٹی جیسے علاقے شامل ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈز کی تعداد 5 ہے جن کی حدود صدر، لائنز ایریا اور عسکری کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔
اسی طرح کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ کو 5 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹے منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ صرف 2 وارڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
حتمی فہرستوں کے مطابق ہر وارڈ کی حدود میں شامل مردم شماری بلاکس اور آبادی کی تفصیلات بھی فراہم کردی گئی ہیں۔ ان فہرستوں کے اجرا سے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے انعقاد کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔