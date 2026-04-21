آئی پی ایل میں ٹیم اونر کی جانب سے بھی ’کالا جادو‘ کرنے کا انکشاف

وہ مخالف ٹیم کے ڈریسنگ روم میں اس طرح کے عمل کر رہا تھا

ویب ڈیسک April 21, 2026
facebook whatsup

للت مودی نے آئی پی ایل میں ایک ٹیم اونر کی جانب سے بھی ’کالا جادو‘ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔

رواں سیزن میں ایک میچ کے دوران تماشائی کی جانب سے اسٹینڈ میں کالا جادو کرنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، سن رائزرز حیدرآباد اور چنئی سپر کنگز میں میچ کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک شائق لیموں کے ساتھ ایک عجیب سا عمل کرتا دکھائی دیا، جسے بعض لوگ کالے جادو سے تشبیہ دے رہے ہیں۔

وہ وکٹ پر موجود سن رائزرز حیدرآباد کے بیٹر شیوم ڈوبے کی جانب اشارہ کررہا تھا اور چند لمحوں بعد وہ بولڈ ہوگئے، جس پر اسٹیڈیم میں جشن شروع ہو گیا۔

اس پر آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی کو پراناواقعہ یاد آگیا، انھوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، 2011 کے سیزن میں ایک ٹیم کے مالک نے بھی اسی طرح کے طریقے استعمال کیے تھے، وہ مخالف ٹیم کے ڈریسنگ روم میں اس طرح کے عمل کر رہا تھا ۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو