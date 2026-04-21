للت مودی نے آئی پی ایل میں ایک ٹیم اونر کی جانب سے بھی ’کالا جادو‘ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔
رواں سیزن میں ایک میچ کے دوران تماشائی کی جانب سے اسٹینڈ میں کالا جادو کرنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، سن رائزرز حیدرآباد اور چنئی سپر کنگز میں میچ کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک شائق لیموں کے ساتھ ایک عجیب سا عمل کرتا دکھائی دیا، جسے بعض لوگ کالے جادو سے تشبیہ دے رہے ہیں۔
وہ وکٹ پر موجود سن رائزرز حیدرآباد کے بیٹر شیوم ڈوبے کی جانب اشارہ کررہا تھا اور چند لمحوں بعد وہ بولڈ ہوگئے، جس پر اسٹیڈیم میں جشن شروع ہو گیا۔
اس پر آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی کو پراناواقعہ یاد آگیا، انھوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، 2011 کے سیزن میں ایک ٹیم کے مالک نے بھی اسی طرح کے طریقے استعمال کیے تھے، وہ مخالف ٹیم کے ڈریسنگ روم میں اس طرح کے عمل کر رہا تھا ۔