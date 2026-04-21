روہڑی ریلوے اسٹیشن کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنےکیلیے اپ گریڈیشن منصوبے کا آغاز

منصوبے کی کل لاگت کا 60 فیصد پاکستان ریلوے جبکہ 40 فیصد حکومتِ سندھ برداشت کرے گی

ویب ڈیسک April 21, 2026
روہڑی ریلوے اسٹیشن کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے اپ گریڈیشن منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

 وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ آج (منگل) اس اہم منصوبے کا باقاعدہ سنگِ بنیاد رکھیں گے۔

چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ نے ڈی ایس ریلوے فرمان غنی کے ہمراہ روہڑی ریلوے اسٹیشن کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے سنگِ بنیاد کی تقریب کے حوالے سے کیے گئے انتظامات اور جاری تیاریوں کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کو شایانِ شان طریقے سے منعقد کیا جائے اور انتظامات میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید کمیل حیدر شاہ نے بتایا کہ یہ منصوبہ حکومتِ سندھ اور محکمہ ریلوے کے مثالی اشتراک کا نمونہ ہے۔ منصوبے کی کل لاگت کا 60 فیصد پاکستان ریلوے جبکہ 40 فیصد حکومتِ سندھ برداشت کرے گی۔

 انہوں نے مزید کہا کہ اس اپ گریڈیشن سے مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی جدید سہولیات میسر آئیں گی جو کہ علاقے کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔
