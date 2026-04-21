ایران نے تہران کے بڑے ایئرپورٹس دوبارہ کھول دیے

ایران نے امریکا اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے دوران بند کیے گئے دارالحکومت تہران کے اہم ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔
ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق حکومت نے خامنہ ای انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مہر آباد ائرپورٹ کو پروازوں کے لیے بحال کر دیا ہے، جو سیکیورٹی خدشات کے باعث عارضی طور پر بند کر دیے گئے تھے۔
رپورٹ کے مطابق ایران کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ملک کے دیگر ہوائی اڈوں کو بھی مرحلہ وار کھولنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ فضائی آپریشنز بتدریج معمول پر لائے جا سکیں۔
جن شہروں کے ایئرپورٹس کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے ان میں یزد، راشت، شیراز، ابادان، کرمانشاہ، ارمیا، گورگان شامل ہیں۔
حکام کے مطابق ایئرپورٹس کی بحالی کا مقصد اندرون و بیرون ملک پروازوں کی بحالی اور عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنا ہے، جبکہ سیکیورٹی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپریشنز کو مرحلہ وار مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔