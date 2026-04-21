ایران نے تہران کے بڑے ایئرپورٹس دوبارہ کھول دیے

حکومت نے خامنہ ای انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مہر آباد ائرپورٹ کو پروازوں کے لیے بحال کر دیا ہے

ویب ڈیسک April 21, 2026
ایران نے امریکا اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے دوران بند کیے گئے دارالحکومت تہران کے اہم ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔

ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق حکومت نے خامنہ ای انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مہر آباد ائرپورٹ کو پروازوں کے لیے بحال کر دیا ہے، جو سیکیورٹی خدشات کے باعث عارضی طور پر بند کر دیے گئے تھے۔

رپورٹ کے مطابق ایران کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ملک کے دیگر ہوائی اڈوں کو بھی مرحلہ وار کھولنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ فضائی آپریشنز بتدریج معمول پر لائے جا سکیں۔

مزید پڑھیں

امریکا پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، ایرانی صدر پزشکیان

   ایرانی ڈرونز ٹیکنالوجی نے دنیا میں طاقت کا تصور بدل دیا

جن شہروں کے ایئرپورٹس کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے ان میں یزد، راشت، شیراز، ابادان، کرمانشاہ، ارمیا، گورگان شامل ہیں۔

حکام کے مطابق ایئرپورٹس کی بحالی کا مقصد اندرون و بیرون ملک پروازوں کی بحالی اور عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنا ہے، جبکہ سیکیورٹی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپریشنز کو مرحلہ وار مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔
متعلقہ

چینی صدر کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو؛ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے پر زور

ایران کیساتھ معاہدے پر آج رات دستخط ہوجائیں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

متحدہ عرب امارات میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام؛ ایرانی تنظیم کے 27 افراد گرفتار

ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا؛ ٹرمپ

’گریٹر اسرائیل‘ منصوبہ کیا ہے؟

امریکا ایران مذاکرات میں مدد اور تعاون کیلئے تیار ہیں، روس کی پیشکش

