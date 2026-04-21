اسرائیلی حملوں سے غزہ میں جاری تباہی کے بعد اس کی تعمیرِ نو کے لیے بھاری مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق غزہ کی بحالی کے لیے تقریباً 71.4 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے جاری کردہ ’غزہ ریپڈ ڈیمیج اینڈ نیڈز اسسمنٹ‘ رپورٹ میں گزشتہ 24 ماہ کے دوران ہونے والے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق جنگ اور فضائی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، اسپتال، تعلیمی ادارے اور بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر انفرااسٹرکچر کی تباہی کے باعث نہ صرف لاکھوں افراد بے گھر ہوئے بلکہ صحت، تعلیم اور روزگار کے شعبے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔
ماہرین کے مطابق غزہ کی مکمل بحالی ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہوگا جس کے لیے عالمی سطح پر مالی اور تکنیکی تعاون ناگزیر ہے۔
اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فوری اقدامات کرے، تاکہ متاثرہ آبادی کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور خطے میں استحکام بحال ہو سکے۔