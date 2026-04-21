ناکہ بندی سے ایران کو یومیہ 500 ملین ڈالر کا نقصان ہورہا ہے، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے نتیجے میں یومیہ 500 ملین ڈالر کا نقصان کر رہا ہے، جس سے جاری کشیدگی کے درمیان تہران پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ ناکہ بندی ایران کی معیشت کو نمایاں طور پر کمزور کر رہی ہے اور جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا یہ پابندی برقرار رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ جب حتمی معاہدے تک ناکہ بندی نہیں ہٹائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مالی نقصانات مختصر مدت میں بھی پائیدار نہیں ہیں۔
امریکی صدر نے کچھ میڈیا اداروں پر بھی یہ الزام لگایا کہ وہ اسے امریکا مخالف جعلی خبروں کے طور پر پھیلاتے ہیں اور ایران کی برتری کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔