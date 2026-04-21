ایران امریکا مذاکرات میں بدلتے حالات سے فضائی آپریشن ایک بار پھر درہم برہم

پاکستان کے ایئر پورٹس سے خلیجی ممالک جانے اور آنے والی 45 پروازیں منسوخ ہوئیں۔
ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات میں بدلتے ہوئے حالات نے ایک بار پھر فضائی آپریشن درہم برہم کرکے رکھ دیا۔
لاہور ایئرپورٹ سے دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، بحرین، کویت اور فجیرہ جانے اور آنے والی 9 پروازیں منسوخ کردی گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 12، کراچی سے 18 اور پشاور سے 6 پروازیں منسوخ ہوئیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات جانے اور آنے والے مسافروں میں اچانک کمی ہوگئی ہے، مسافروں کی مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو نے پر پروازیں منسوخ کی جارہی ہیں۔