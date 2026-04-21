غیر قانونی ادویات کی آن لائن فروخت اور تشہیر پر ڈریپ کا سخت نوٹس

اسلام آباد:
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈریپ) نے ادویات کی آن لائن تشہیر اور غیر قانونی فروخت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو متعلقہ ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز بلاک کرنے کی درخواست کر دی ہے۔
اس درخواست میں ڈریپ کی جانب سے ادویات فروخت کرنے والے متعدد آن لائن پلیٹ فارمز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔
ڈریپ کے مطابق بھارت اور ایران سے اسمگل شدہ ادویات کی آن لائن فروخت کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے جبکہ غیر رجسٹرڈ اور اسمگل شدہ ادویات کی فروخت کو عوامی صحت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔
حکام نے سوشل میڈیا اور ویب سائٹس پر نسخے کے بغیر ادویات کی تشہیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنسی صحت، وزن میں کمی اور ذہنی امراض کی ادویات کی آن لائن فروخت غیر قانونی ہے۔
ادارے کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اشتہارات لوگوں کو خود علاج کی طرف مائل کر رہے ہیں جبکہ بغیر اجازت ادویات کی تشہیر اور فروخت ڈرگ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ڈریپ کے مطابق غیر معیاری ادویات سنگین مضر اثرات اور جان لیوا پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہیں۔
ڈریپ حکام نے اشتہارات کے لیے پیشگی منظوری لازمی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے، ادویات کی ضبطی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
مزید برآں ڈریپ نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے تعاون سے غیر قانونی ادویات کے اشتہارات فوری طور پر ہٹائے جائیں، جبکہ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر مصدقہ آن لائن ذرائع سے ادویات خریدنے سے گریز کریں۔