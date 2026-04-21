اب کوئی ملک تنہا اپنی حفاظت نہیں کرسکتا، جاپان کی امن پسند پالیسی میں بڑی تبدیلی

ویب ڈیسک April 21, 2026
جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی کی کابینہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جاپان کے امن پسند آئین میں ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے جنگی طیاروں سمیت مہلک ہتھیاروں کی برآمد پر پابندی ہٹا دی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایکس پر ایک پوسٹ میں تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے تاکائیچی نے یہ واضح نہیں کیا کہ جاپان اب کون سے ہتھیار بیرون ملک فروخت کرے گا۔ تاہم جاپانی اخبارات کے مطابق ان تبدیلیوں میں لڑاکا طیارے، میزائل اور جنگی جہاز شامل ہوں گے، جنہیں جاپان نے حال ہی میں آسٹریلیا کے لیے بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

تاکائیچی نے کہا کہ اس ترمیم کے ساتھ، اصولی طور پر تمام دفاعی آلات کی منتقلی ممکن ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وصول کنندگان صرف ان ممالک تک محدود ہوں گے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق استعمال کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑھتے ہوئے شدید سیکیورٹی ماحول میں اب کوئی بھی ملک اکیلے اپنے امن اور سلامتی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔

جاپانی رپورٹس کے مطابق تبدیلیوں کے تحت کم از کم 17 ممالک جاپان میں تیار کردہ ہتھیار خریدنے کے اہل ہوں گے۔ مزید کہا کہ اگر مزید ممالک جاپان کے ساتھ دو طرفہ معاہدے کرتے ہیں تو اس فہرست میں توسیع کی جا سکتی ہے۔
متعلقہ

Express News

چینی صدر کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو؛ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے پر زور

Express News

ایران کیساتھ معاہدے پر آج رات دستخط ہوجائیں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام؛ ایرانی تنظیم کے 27 افراد گرفتار

Express News

ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا؛ ٹرمپ

Express News

’گریٹر اسرائیل‘ منصوبہ کیا ہے؟

Express News

امریکا ایران مذاکرات میں مدد اور تعاون کیلئے تیار ہیں، روس کی پیشکش

