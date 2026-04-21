اسرائیل پر نئی پابندیوں کے حوالے سے یورپی یونین کی اہم میٹنگ متوقع

یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ اسپین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کے مطالبات کے بعد یورپی یونین کے 27 ممالک اسرائیل کے خلاف اقدامات پر غور کررہے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی کال کے بعد 27 یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ لکسمبرگ میں ہونے والی میٹنگ میں اس معاملے کو زیرِ غور لائیں گے۔
اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملے اور فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کے نئے قانون کے بعد یورپی ممالک کا اسرائیل کیخلاف رویہ مزید سخت ہو گیا ہے۔
واضح رہے کہ غزہ جنگ میں شہریوں کی شہادتوں پر یورپی یونین نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے اور اسرائیلی وزرا پر پابندی لگانے سمیت کئی اقدامات زیرِ غور لائے تھے تاہم برسلز کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی اقدام کو رکن ممالک کی طرف سے اتنی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ اُسے عمل میں لایا جا سکے۔
اسی طرح اسپین کی جانب سے یورپی یونین کے اسرائیل کے ساتھ تعاون ختم کرنے کے معاہدے پر زور دیا جارہا ہے جس پر یورپی یونین کے 27 ممالک کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔
ماہرین کے مطابق متوقع میٹینگ میں اسرائیل کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات والے معاہدے کا معطل کیا جانا زیادہ ممکن ہوسکتا ہے۔