زمین اور جائیداد کی خرید و فروخت کے نظام میں بڑی تبدیلی

اراضی کی ڈیجیٹلائزیشن مہم میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے

ویب ڈیسک April 21, 2026
پنجاب حکومت نے اراضی نظام میں شفافیت کے لیے اہم اصلاحاتی اقدام کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب میں زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اب سے صرف گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہوگی۔ 

روایتی فرد برائے بیع اور دیگر دستاویزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ملکیت اور قبضہ کی بیک وقت تصدیق کرے گا۔ بڑے شہروں میں نفاذ کے بعد دیگر اضلاع میں بھی مرحلہ وار توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 

منصوبہ برائے اصلاح نظام اراضی کی ڈیجیٹلائزیشن مہم میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شہریوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اراضی ریکارڈز مراکز سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ڈیجیٹل ریکارڈ سسٹم سے زمینوں کے تنازعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جدید لینڈ مینجمنٹ سسٹم، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، حکومتی اصلاحات کا اہم سنگ میل قرار دیے گئے ہیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی راہ ہموار، نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری

Express News

ایران امریکا مذاکرات، ریڈ زون میں شہریوں کا داخلہ اور دفاتر بند رکھنے کا نوٹی فکیشن جاری

Express News

کراچی میں ڈاکو راج، چند گھنٹوں میں 1 کروڑ روپے چھن گئے، مزاحمت پر ایک تاجر جاں بحق، پمپ مالک زخمی

Express News

دنیا میں امن کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، ملک میں بھی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جائے، پی ٹی آئی

Express News

اسپیکر پنجاب اسمبلی نے زرعی ٹیکس کا نوٹی فکیشن کالعدم قرار دے دیا

Express News

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیرخارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات پر تبادلہ خیال

