’اسرائیل سے معاہدہ معطل کیا جائے‘، اسپین، آئرلینڈ اور سلووینیا کا یورپی یونین سے مشترکہ مطالبہ

یہ مطالبہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل سامنے آیا، جو لگسمبرگ میں منعقد ہو رہا ہے

ویب ڈیسک April 21, 2026
سلووینیا، اسپین اور آئرلینڈ نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاہدے (ایسوسی ایشن ٹریٹی) کی معطلی پر غور کرے۔

ہسپانوی وزیر خارجہ حوزے مینوئیل البرس نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ان تینوں ممالک نے مشترکہ طور پر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالاس کو خط ارسال کیا ہے۔

اس خط میں یورپی یونین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اپنی پالیسی کا فوری جائزہ لے اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں عملی اقدامات کرے۔

رپورٹ کے مطابق اس مطالبے کی ایک بڑی وجہ لبنان میں جاری کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے حال ہی میں منظور کیا گیا ایک متنازع قانون ہے، جس کے تحت اسرائیلی فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے فلسطینیوں کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔

خط میں کہا گیا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال اور انسانی حقوق کے خدشات کے پیش نظر یورپی یونین کو اپنی پالیسی پر نظرثانی کرنی چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی معطلی سمیت ممکنہ اقدامات پر غور کرنا چاہیے۔

یورپی یونین کے اندر اس معاملے پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تاہم اسپین، سلووینیا اور آئرلینڈ کی جانب سے مشترکہ اقدام نے اس بحث کو مزید تیز کر دیا ہے کہ آیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو موجودہ حالات میں اسی سطح پر برقرار رکھا جائے یا نہیں۔
متعلقہ

Express News

چینی صدر کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو؛ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے پر زور

Express News

ایران کیساتھ معاہدے پر آج رات دستخط ہوجائیں گے؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام؛ ایرانی تنظیم کے 27 افراد گرفتار

Express News

ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے امریکی وفد چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا؛ ٹرمپ

Express News

’گریٹر اسرائیل‘ منصوبہ کیا ہے؟

Express News

امریکا ایران مذاکرات میں مدد اور تعاون کیلئے تیار ہیں، روس کی پیشکش

express

