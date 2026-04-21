ٹام کروز کا اپنے مداحوں کے لیے بڑا اعلان

ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز نے اپنی مشہور فلم سیریز ٹاپ گن کے مداحوں کو ایک بار پھر جوش میں مبتلا کر دیا ہے۔
انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے اعلان میں انہوں نے بتایا کہ ’ٹاپ گن‘ اور اس کا سیکویل ’ٹاپ گن: میوریک‘ محدود مدت کے لیے دوبارہ سینما گھروں میں پیش کی جائیں گی۔
اداکار نے اپنی پوسٹ میں دونوں فلموں کے پوسٹرز شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ فلمیں 13 مئی سے صرف ایک ہفتے کے لیے بڑی اسکرین پر واپس آ رہی ہیں۔
اس خبر کے سامنے آتے ہی ان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا سنہری موقع قرار دیا۔
یاد رہے کہ ٹاپ گن‘ پہلی بار 1986 میں ریلیز ہوئی تھی جبکہ ’ٹاپ گن: میوریک‘ 36 سال بعد 2022 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دونوں فلموں میں ٹام کروز نے بطور نیول پائلٹ مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہےجب ’ٹاپ گن 3‘پر کام جاری ہے، جس کی تصدیق ’سینما کون 2026‘ میں کی گئی، اور ٹام کروز ایک بار پھر مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔