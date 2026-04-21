کوئٹہ میں خواتین امتحانی مراکز سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ تعلیم بلوچستان نے ایچ ایس ایس سی (انٹر) سالانہ امتحانات 2026 کے دوران خواتین مراکز میں مرد افسران اور اہلکاروں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق کسی بھی مرد افسر یا مانیٹرنگ ٹیم کے رکن کو خواتین امتحانی مراکز میں داخلے، معائنے یا انسپکشن کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ تمام نگرانی کا کام صرف خواتین افسران انجام دیں گی۔
یہ فیصلہ اس واقعے کے بعد سامنے آیا جب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کوئٹہ کی جانب سے نقل کی روک تھام کے لیے مرد اہلکاروں کو خواتین مراکز میں بھیجا گیا، جس پر طالبات اور عملے میں تشویش پیدا ہوئی اور معاملہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث آیا۔
محکمہ تعلیم کے مطابق ڈائریکٹر کالجز اور چیئرمین بی بی آئی ایس ای کو اس فیصلے پر مکمل عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی ہوگی۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امتحانی عمل کو شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ خواتین طالبات کے لیے محفوظ، باوقار اور پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اس فیصلے کو طالبات کے تحفظ کی جانب مثبت قدم قرار دیا ہے، جبکہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ نقل کی روک تھام کے اقدامات جاری رہنے چاہئیں لیکن انہیں صرف خواتین عملے کے ذریعے ہی انجام دیا جائے۔