ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ این ہیتھوے کو عالمی شہرت یافتہ ’’پیپل میگزین‘‘ نے سال 2026 کی ’’دنیا کی سب سے خوبصورت اسٹار‘‘ قرار دے دیا ہے، جو ان کے طویل اور کامیاب کیریئر میں ایک اور بڑا سنگِ میل سمجھا جا رہا ہے۔
میگزین کے سرورق پر این ہیتھوے کی دلکش تصویر شائع کی گئی، جس میں وہ چاندی کی نفیس کڑھائی والے بیک لیس آف شولڈر لباس میں نہایت پُرکشش نظر آئیں۔ اس موقع پر اداکارہ نے اپنے فلمی سفر، یادگار کرداروں اور ہالی ووڈ میں خوبصورتی اور اداکاری کے بدلتے معیار پر کھل کر گفتگو بھی کی۔
این ہیتھوے نے اپنی مشہور فلم ’دی ڈیول ویئرز پراڈا‘ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ شدید دباؤ کے باوجود یہ ان کے کیریئر کا ایک ناقابلِ فراموش تجربہ رہا۔ انہوں نے اپنے ساتھی فنکاروں کا ذکر کرتے ہوئے ایملی بلنٹ کو شاندار شخصیت قرار دیا، اسٹینلے ٹوسی کو بے حد مزاحیہ اور حاضر جواب کہا، جبکہ لیجنڈری اداکارہ میرل اسٹریپ کے بارے میں کہا کہ وہ نہایت قابلِ احترام ہیں اور ان کی بے حد عزت کرتی ہیں۔
یاد رہے کہ اسی فلم کا سیکوئل یکم مئی کو ریلیز ہونے جا رہا ہے، جس کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔
این ہیتھوے کو اپنے کیریئر کے دوران متعدد بڑے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جن میں اکیڈمی ایوارڈ، بافٹا، گولڈن گلوب اور پرائم ٹائم ایمی ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی فلمیں عالمی باکس آفس پر 6.8 ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کر چکی ہیں، جبکہ 2015 میں وہ دنیا کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکاراؤں میں بھی شامل رہی ہیں۔ یہ نیا اعزاز نہ صرف ان کی خوبصورتی بلکہ ان کی اداکاری، محنت اور فلمی دنیا میں نمایاں مقام کا بھی اعتراف ہے۔