برطانوی گلوکار زین ملک اسپتال میں زیرِ علاج، اب حالت کیسی ہے؟

33 سالہ گلوکار اس وقت ماہر امراضِ قلب کی نگرانی میں ہیں

ویب ڈیسک April 21, 2026
برطانوی گلوکار زین ملک کی صحت سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق وہ اس وقت اسپتال میں زیرِ علاج ہیں اور ڈاکٹروں کے مشورے پر اپنی تمام مصروفیات محدود کر دی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گلوکار نے اپنی نئی البم کوناکول کی تشہیری سرگرمیاں وقتی طور پر روک دی ہیں۔ اس فیصلے کے باعث ان کی متوقع شرکت مشہور پروگرام ’’دی ٹونائٹ شو اسٹارنگ جمی فالن‘‘ میں بھی مؤخر ہوگئی ہے، جبکہ مداحوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ 33 سالہ گلوکار اس وقت ایک ماہر امراضِ قلب کی نگرانی میں ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، تاہم ان کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔

یاد رہے کہ زین ملک نے 17 اپریل کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اسپتال کے بستر سے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد غیر متوقع طور پر بہتر محسوس کر رہے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں اور طبی عملے کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔

گلوکار رواں برس اپنے پہلے سولو ایرینا ٹور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا شمالی امریکا میں شیڈول جون سے نومبر تک متوقع ہے۔ تاہم موجودہ طبی صورتحال کے باعث اس ٹور میں ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا۔

دوسری جانب ان کی نئی البم ’’کوناکول‘‘ بھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے، جسے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور شناخت کا عکاس قرار دیا ہے۔ مداح اب نہ صرف ان کی جلد صحت یابی کے منتظر ہیں بلکہ ان کی واپسی کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
