ناسا کی وائجر 1 سے متعلق نئے منصوبے کی تیاری

ناسا اسپیس کرافٹ کا مکمل آپریشن بحال کرنے کے لیے ایک ’فار-آؤٹ‘ پلان پر کام کر رہا ہے

ویب ڈیسک April 22, 2026
امریکی خلائی ادارہ ناسا اپنے اسپیس کرافٹ وائجر 1 کو توانائی ختم ہونے سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔

نظامِ شمسی کی حدود کو پار کرنے والا پہلا اسپیس کرافٹ وائجر 1 (جو 1977 میں لانچ کیا گیا تھا) کے ایندھن میں کمی واقع ہوئی تھی جس کی وجہ سے وقتی حل کے طور پر اسپیس کرافٹ کے کچھ آلات کو بند کرنا پڑا تھا۔

خلائی ادارے کا کہنا تھا کہ اب اسپیس کرافٹ کی زندگی بڑھانے اور اس کا مکمل آپریشن بحال کرنے کے لیے ایک ’فار-آؤٹ‘ پلان پر کام کر رہا ہے۔

وائجر 1 کائنات میں سب سے زیادہ فاصلے پر جانے والی انسان کی بنائی گئی کوئی شے ہے۔

اس اسپیس کرافٹ کو ریڈیو آئیسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر سے توانائی ملتی ہے، جو ختم ہوتے پلوٹونیم سے بجلی پیدا کرتا ہے۔ توانائی کے اس نظام کا مطلب ہے کہ اسپیس کرافٹ کی توانائی میں ہر سال 4 واٹ کی کمی واقع ہوتی ہے۔
