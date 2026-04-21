سابق سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ ورسیم خان نے آئی سی سی جنرل منیجر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اس عہدے پر تقریباً چار برس تک ذمہ داریاں نبھائیں۔
کرک انفو کے مطابق وسیم خان نے مئی 2022 میں جیف الرڈیس کی جگہ (جن کو سی ای او کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا) عہدہ سنبھالا تھا۔ اس سے قبل وہ پی سی بی میں بطور سی ای او فرائض انجام دے رہے تھے۔
برطانیہ میں پیدا ہونے والے وسیم خان نے ڈومیسٹک کرکٹ میں 58 فرسٹ کلاس اور 30 لِسٹ اے میچز کھیلے۔
وہ 1995 مین واروک شائر کی ٹائٹل وننگ ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ اس سیزن میں ان کا اوسط 50 کے قریب تھا۔