مذاکراتی وفد سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایات پر عمل کررہا ہے، ایران

ایران نے امریکا کے ساتھ امن مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کردیا تھا

ویب ڈیسک April 21, 2026
ایران نے امریکا کیساتھ جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کردیا تھا

پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے دور میں ایران کی شرکت پر تاحال رضامندی نہ دکھانے پر امریکی وفد نے دورۂ مؤخر کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ امریکا کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایات کے تحت فیصلے کر رہا ہے۔

ایرانی حکومتی کمیونیکیشنز کے سینئر اہلکار الیاس حضرتی نے بتایا کہ ایرانی وفد میں شامل تمام مذاکرات کار اجتماعی طور پر فیصلے کرتے ہیں اور تمام اقدامات سپریم لیڈر کی رہنمائی میں کیے جاتے ہیں۔

الیاس حضرتی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی ریاستی پالیسی کے اہم فیصلوں میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ بیان اُس وقت سامنے آیا ہے جب ایران کا تاحال مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے اور اس کی بنیاد پر امریکی وفد نے اپنا دورۂ پاکستان مؤخر کردیا ہے۔

یاد رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے مارچ کے اوائل میں عہدہ سنبھالا تھا جب 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں ان کے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کو عسکری قیادت سمیت قتل کردیا گیا تھا۔

نئے سپریم لیڈر بننے کے بعد سے مجتبیٰ خامنہ ای تاحال عوامی سطح پر نظر نہیں آئے ہیں۔ اُن کے تمام بیانات بھی تحریری پیغامات کی صورت میں ایرانی میڈیا میں سامنے آئے ہیں۔ جنھیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔

تاہم اب تک انھوں نے مذاکرات پر براہِ راست کوئی واضح بیان نہیں دیا البتہ اپنے بعض پیغامات میں امریکا پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔

18 اپریل کو جاری اپنے ایک بیان میں سپریم لیڈر مجبتیٰ خامنہ ای نے ایرانی فوج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کفر اور عالمی غرور کے محاذ پر موجود قوتیں ہیں۔

 

 
