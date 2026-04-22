جنگلاتی آگ کا دھواں، کینسر کی مختلف اقسام کے خطرات میں اضافے کا سبب!

ویب ڈیسک April 22, 2026
ایک تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جنگلاتی آگ کے دھوئیں میں سانس لینے سے پھیپھڑوں، بڑی آنت، چھاتی، مثانے اور خون کے کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔

یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کمپریہینسو سینٹر سے تعلق رکھنے والی تحقیق کی سربراہ مصنفہ شینژین وو کے مطابق اگرچہ یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جنگلاتی آگ کا دھواں متعدد زہریلے مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جن میں کینسر پیدا کرنے والے مرکبات (جیسے کہ پولی سائیکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز) بھی شامل ہیں۔

تاہم، حقیقی زندگی کے حالات میں اس دھوئیں کے پورے جسم پر اثرات ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں، خاص طور پر کینسر کے امکانات کے حوالے سے۔

شینژین وو کے مطابق اس دھوئیں میں موجود زہریلے اجزاء صرف پھیپھڑوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں۔ اس طرح یہ مختلف حیاتیاتی نظاموں کو متاثر کرتے ہیں اور کینسر کے بننے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دھوئیں کا سامنا خود ایک سوزشی عمل کو جنم دیتا ہے، جو پورے جسم پر اثر ڈال کر کینسر کے خطرے کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

یہ نتائج AACR Annual Meeting 2026 میں پیش کی گئی ایک تحقیق میں سامنے آئے۔
متعلقہ

Express News

غیر قانونی ادویات کی آن لائن فروخت اور تشہیر پر ڈریپ کا سخت نوٹس

Express News

زیادہ پھل اور سبزیوں پر مشتمل غذا بھی کینسر کا سبب ہوسکتی ہے!

Express News

2026 کی دوسری ملک گیر انسدادِ پولیو مکمل کرلی گئی، تفصیلات جاری

Express News

آنتوں میں موجود بیکٹیریا کا خطرناک بیماری کے لوٹنے سے تعلق کا انکشاف!

Express News

جسم میں آئرن کی کمی کسی دماغی بیماری کے خطرات کا سبب ہو سکتی ہے؟

Express News

سمندری پانی بلڈ پریشر کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے: تحقیق

