وزیراعظم نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا

زیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا

ویب ڈیسک April 21, 2026
شہباز شریف نے جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر شکریہ ادا کیا۔

وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی میں توسیع ایک مثبت اور اہم قدم ہے جو جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے عمل کو مضبوط بنانے کیلئے نہایت ضروری ہے۔

جنگ بندی میں توسیع اور ایران پر حملے مؤخر کرنے پر وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان تنازع کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق جنگ بندی کا مکمل احترام کریں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں ایک جامع امن معاہدے تک پہنچنے کی توقع ہے جو خطے میں پائیدار امن کے قیام میں اہم کردار ادا کرے گا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے فریقین پر زور دیا کہ وہ مستقل اور دیرپا امن کے حصول کے لیے مذاکراتی عمل کو جاری رکھیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں بھرپور انداز میں جاری رکھے گا۔

وزیراعظم نے اسلام آباد مذاکرات کو خطے میں کشیدگی کے مستقل خاتمے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ عمل مثبت نتائج کا باعث بنے گا۔
