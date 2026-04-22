امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پوری بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے جبکہ ایران کی فضائی و دفاعی صلاحیتیں بھی تباہ چکی ہیں۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے ایک تجزیاتی مضمون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قیادت انہیں سادہ لوح سمجھتی ہے، تاہم ایران گزشتہ 47 سال سے میرے علاوہ باقی تمام امریکی صدور کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔
ٹرمپ نے لکھا کہ میں نے انہیں کیا دیا؟ ایک تباہ حال ملک دیا ور میری پالیسیوں کے نتیجے میں ایران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
اپنے بیان میں امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، فضائیہ تباہ ہو گئی ہے جبکہ فضائی دفاعی نظام اور ریڈار مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں، ایران کے جوہری لیبارٹریز اور ذخیرہ گاہیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔
ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکی پابندیوں اور بحری ناکہ بندی کے باعث ایران روزانہ تقریباً 50 کروڑ ڈالر کا نقصان برداشت کر رہا ہے۔
واضح رہے کہ ٹرمپ کی جانب سے اس سے قبل بھی ایران کی عسکری صلاحیتوں کی تباہی سے متعلق متعدد دعوے کیے جاتے رہے ہیں، تاہم اس دوران ایران کی جانب سے خطے میں کارروائیوں میں کشیدگی کی رپورٹس بھی سامنے آتی رہی ہیں۔