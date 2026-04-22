ایران کو ہتھیار دینے والوں پر امریکا کا شکنجہ سخت، 14 افراد اور کمپنیاں بلیک لسٹ

حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں ایران کے اسلحہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں

ویب ڈیسک April 22, 2026
facebook whatsup

امریکا نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔

امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں ایران کے اسلحہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں، جس کے ذریعے مختلف ذرائع سے ہتھیاروں کی فراہمی جاری تھی۔

محکمہ خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو محدود کرنا اور اسلحہ کی ترسیل کے نظام کو کمزور کرنا ہے۔

امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ اس نیٹ ورک سے جڑے عناصر ترکیہ اور امارات سمیت مختلف ممالک میں موجود ہیں، جنہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نئی پابندیاں خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں لگائی گئی ہیں، اور اس سے امریکا اور ایران کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو