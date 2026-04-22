ایران کو ہتھیار دینے والوں پر امریکا کا شکنجہ سخت، 14 افراد اور کمپنیاں بلیک لسٹ

امریکا نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں ایران کے اسلحہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں، جس کے ذریعے مختلف ذرائع سے ہتھیاروں کی فراہمی جاری تھی۔
محکمہ خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو محدود کرنا اور اسلحہ کی ترسیل کے نظام کو کمزور کرنا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ اس نیٹ ورک سے جڑے عناصر ترکیہ اور امارات سمیت مختلف ممالک میں موجود ہیں، جنہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ نئی پابندیاں خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں لگائی گئی ہیں، اور اس سے امریکا اور ایران کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔