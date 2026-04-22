جاپان میں فوجی مشق کے دوران بڑا حادثہ، ٹینک کا گولہ پھٹنے سے 3 فوجی ہلاک

ٹائپ 10 جاپان کا جدید ترین مین بیٹل ٹینک ہے، جسے 2011 میں فوج میں شامل کیا گیا تھا

ویب ڈیسک April 22, 2026
جاپان کے جنوبی علاقے میں فوجی مشق کے دوران ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں ٹینک کے اندر گولہ پھٹنے سے 3 فوجی ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔

حکام کے مطابق یہ واقعہ اوئیتا صوبے کے ہیجودائی ٹریننگ ایریا میں پیش آیا، جہاں دیگر ٹینکوں کے ساتھ لائیو فائر مشق جاری تھی۔

رپورٹ کے مطابق دھماکے کے وقت ٹینک کے گن ٹرٹ کے اندر موجود ٹینک کمانڈر، گنر اور سیفٹی افسر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ٹینک کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔

جاپان گراؤنڈ سیلف ڈیفنس فورس کے چیف آف اسٹاف ماسایوشی نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کی مکمل تحقیقات تک ٹینکوں کے ساتھ لائیو فائر مشقیں معطل کر دی گئی ہیں، کیونکہ دونوں ٹینک ایک ہی نوعیت کے گولے استعمال کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ ٹائپ 10 جاپان کا جدید ترین مین بیٹل ٹینک ہے، جسے 2011 میں فوج میں شامل کیا گیا تھا اور اسے جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران کا مذاکرات سے انکار؛ امریکی نائب صدر کا دورۂ پاکستان مؤخر

Express News

امریکا سے مذاکرات کیلیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا؛ ایران

Express News

متحدہ عرب امارات نے امریکا سے کرنسی سویپ کی درخواست کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

لبنان؛ حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بیحرمتی کرنے پر 2 اسرائیلی فوجیوں کو قید کی سزا

Express News

پیسیفک اوشین میں پکڑے گئے جہاز میں چین کا بھیجا گیا تحفہ تھا؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

امریکی افواج بے تاب ہیں، گن لوڈڈ ہیں، حکم ملتے ہی ایران پر حملہ کردیں گی؛ ٹرمپ

